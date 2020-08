TheKairi78 (TK 78) stoppé en plein stream par le SWAT ? Il réagit aux doutes des internautes

Le SWAT chez TheKairi78 ? Les twittos crient au fake

Le SWAT était en TT sur Twitter. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le SWAT (Special Weapons And Tactics en anglais), c'est le nom d'unités de police d' élite aux États-Unis. Et s'il est en TT sur le réseau social, c'est parce que TheKairi78 (TK 78), aurait vu débarquer le SWAT chez lui dans la nuit de ce 26 août 2020 à ce 27 août 2020. C'est en tout cas ce que le streamer a dévoilé en vidéo. Alors qu'il était en plein stream, les internautes ont pu voir une équipe habillée en uniformes, armes et lampes de poche à la main, avec des boucliers.