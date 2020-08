TheKairi78 au coeur d'une nouvelle polémique, il s'explique

Début juillet, Jaouad Daouki, plus connu sous les pseudos TheKairi78 ou TK78, se retrouvait au coeur d'un gros bad buzz après avoir confié avoir eu une relation avec une jeune fille mineure. Le youtubeur de 33 ans était en effet en couple avec une certaine Julie, âgée de 16 ans. Face au tollé que suscitait cette révélation, il décidait de mettre fin à leur relation pour la protéger : "Elle est toute jeune, elle ne connaît pas cette pression de Twitter, les trolls, etc. Je ne voulais pas lui gâcher sa vie".

Nouvelle polémique pour TheKairi78

Un mois plus tard, le streamer se retrouve à nouveau au milieu d'une polémique après une embrouille avec Kingleiter, qui affirmait avoir vu TK avec une jeune fille à la piscine, alors qu'il se trouvait dans le même hôtel que lui. Les choses ont dégénéré, le youtubeur a retweeté et a pété les plombs. Le soir même, il aurait été vu avec ses potes en train de l'attendre en bas de son hôtel. Cherchait-il à régler cette histoire avec les poings ?

Le streamer s'explique en vidéo

Dans une vidéo partagée sur Twitter, il assure que non. "On ne peut pas enclencher un bagarre en bas de l'hôtel" a-t-il expliqué. Il assure qu'il voulait simplement discuter avec lui : "Je suis monté jusqu'à leur hôtel pour leur dire 'ouvre la porte, viens on discute' et ils l'ont pas fait. Je voulais juste qu'il descende et qu'il s'explique, c'est tout".

Alors qu'ils étaient tous les deux en même temps à la piscine quelques heures plus tôt, il aurait aimé avoir une discussion en face à face : "Je lui aurais même payé un verre pour en discuter. Il aurait dû venir me voir mais il n'a pas porté ses c**illes." Au lieu de ça, il l'a insulté sur Twitter, avant de supprimer ses messages. Il ajoute : "A la base je ne voulais même pas lui faire du mal. J'ai dit ça sous le coup de la colère, parce que même en étant en vacances, on arrive à me casser les couilles". Fin de l'histoire et début des vacances ?