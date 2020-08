TheKairi78 de nouveau en couple avec son ex : "Désolé à toutes les personnes que j'ai déçu"

Début juillet, Jaouad Daouki, plus connu sous les pseudos TheKairi78 ou TK78, se retrouvait en pleine polémique après avoir confié avoir eu une relation avec une jeune fille mineure. Le youtubeur de 33 ans était en effet en couple avec une certaine Julie, âgée de 16 ans. Face au bad buzz provoqué par cette révélation et sous la pression des internautes, le youtubeur prenait alors une grande décision : celle de rompre. "Ça partait vraiment beaucoup trop loin. Déjà par rapport à elle, elle est toute jeune, elle ne connaît pas cette pression de Twitter, les trolls, etc. Je ne voulais pas lui gâcher sa vie. On a eu une discussion sérieuse par rapport à ça", expliquait-il en vidéo, précisant néanmoins que les sentiments étaient toujours là : "Cette fille là, je l'aime encore. Les sentiments ne partent pas comme ça."

TheKairi78 de nouveau en couple avec son ex de 16 ans

S'il décidait d'écouter sa raison, il semblerait que son coeur ait finalement pris le dessus. Ce jeudi 13 août 2020, Julie a partagé une photo d'elle prise à Paris avec, comme légende : "Qui a pris cette photo ? Je vous laisse deviner". Pas très difficile à deviner puisque, en story, elle s'affichait en compagnie de TK. Se sont-ils remis en couple ? Le youtubeur confirme sur son propre compte Instagram, où il a partagé une photo de lui avec le même fond : "Je me suis remis avec mon ex. Désolé à toutes les personnes que j'ai déçu" a-t-il écrit. Il faut croire que ses vacances quelques peu agitées dans le sud de la France n'ont pas suffi à lui faire oublier la jeune fille. C'était inévitable...