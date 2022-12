The White Lotus saison 3 : le créateur donne les premières infos (avec un indice sur le lieu)

Si vous suivez un minimum le monde des séries, vous avez forcément entendu le nom de The White Lotus. Créée par Mike White, la série avait déjà fait parler lors de sa saison 1 qui avait été applaudie par la presse et le public en 2021. Mais la saison 2, lancée le 30 octobre dernier, a dépassé toutes les attentes et attiré de nombreux téléspectateurs aux US sur HBO. The White Lotus est en fait une série d'anthologie où chaque saison raconte une nouvelle histoire. On y suit les vacanciers et employés d'un complexe hôtelier, d'abord sur l'île de Maui dans la saison 1, puis en Sicile dans la saison 2.

Après la diffusion du final de la saison 2 ce dimanche 11 décembre 2022, beaucoup de fans se demandent si The White Lotus aura une saison 3. On connaît déjà la réponse puisque HBO a renouvelé la série en novembre dernier. Alors, que va-t-il se passer dans la suite ?

Le lieu de la saison 3 de The White Lotus (presque) dévoilé

Pour l'instant, on ne sait pas quand la saison 3 de The White Lotus arrivera sur nos écrans mais Mike White a déjà des plans pour la suite. En particulier pour le lieu de l'action. "Je pense que ce serait drôle d'aller sur un autre continent. On a fait l'Europe donc peut-être l'Asie ou quelque chose comme ça, ce serait fun" a-t-il confié à Deadline en octobre dernier. Un lieu qui semble se confirmer puisqu'il a aussi confié au sujet de la suite de la série : "La saison 3 pourrait être une satire, une façon drôle de s'intéresser à la mort, à la religion de l'Est et à la spiritualité. Cela pourrait être une fresque riche pour une nouvelle saison de The White Lotus" a-t-il expliqué. Reste à savoir dans quel pays la série posera ses valises.

Des acteurs de retour ?

Dans la saison 2, les fans de la série ont pu retrouver Jennifer Coolidge qui a repris sont rôle de Tanya. Qu'en sera-t-il pour la suite ? Mike White a déjà donné les noms des acteurs qu'ils voudraient revoir, et on y trouve Michael Imperioli (Dominic), Jon Gries (Greg Hunt) ainsi que Haley Lu Richardson (Portia). Mais ce n'est pas tout : Connie Britton qui jouait Nicole dans la saison 1 a aussi expliqué qu'elle pourrait revenir dans la série pour la suite.

Autre inconnue ? La diffusion en France. Alors qu'OCS devrait prochainement perdre les contenus HBO, The White Lotus continuera-t-elle en US+24 sur la plateforme ? Pour l'instant, c'est le flou mais, même si ce n'était pas le cas, Prime Vidéo serait déjà en lice pour récupérer le catalogue de la chaîne câblée. Sans parler du fait que la suite de la série, qui a obtenu quatre nominations aux Golden Globes 2023, sera forcément très attendue et ne devrait donc (logiquement) pas disparaître de nos écrans.