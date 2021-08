The Walking Dead saison 11 : Negan bientôt tué par Maggie ? Pourquoi c'est impossible

Negan n'aura pas attendu longtemps pour rappeler à tout le monde qu'il est capable de ne pas avoir de coeur. Dès l'épisode 1 de la saison 11 de The Walking Dead, le personnage de Jeffrey Dean Morgan n'a en effet pas hésité à laisser Maggie, sa nouvelle ennemie, en galère face aux zombies avec l'espoir de la voir mourir. Un comportement logique pour le vilain qui se savait menacé par l'héroïne, qui aurait cependant pu lui être fatal.

Et pour cause, non seulement Maggie a miraculeusement survécu à cette trahison, mais surtout, elle n'a pas hésité à faire part de sa colère et de son envie d'en découdre une bonne fois pour toute avec le meurtrier de Glenn. On s'en souvient, la survivante déclarait notamment, "La femme qui est partie il y a 6 ans n'est plus celle qui est devant toi. Il y a encore une petite partie d'elle en moi, et c'est la seule qui te permet de respirer encore. Mais je ne sais pas combien de temps elle tiendra. Donc continue à me pousser, Negan. Je t'en supplie".

Maggie incapable de tuer Negan ?

Pourtant, malgré toutes ses menaces, Maggie n'a en réalité jamais semblé véritablement prête à passer le cap. Faut-il ainsi comprendre que derrière sa haine envers Negan, l'héroïne ne sera finalement jamais capable de tuer le grand méchant ? Que celui-ci peut croire en sa rédemption ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est effectivement possible.

Si à chaque conversation entre les deux la tension est à son comble, Lauren Cohan a confessé que Maggie est actuellement tenue par un code de conduite qu'elle espère ne pas avoir à trahir, "Elle garde Negan en vie parce qu'elle ressent le besoin de garder en vie cette partie d'elle qui ne tue pas les gens. Cette partie d'elle qui ne sombre pas dans ce côté brutal, cette attitude en mode 'tuer ou mourir'".

La volonté forte de Maggie

Un comportement qui nous rappelle celui de Batman face au Joker et qui devrait donc protéger Negan lors de cette dernière saison. La comédienne l'a d'ailleurs précisé, même si cela signifie qu'elle n'obtiendra jamais justice, sa victoire sera de réussir à empêcher le vilain de briser ce qu'elle est, "Elle ne le dit pas, mais je suis persuadée qu'elle le pensait, 'J'espère vraiment que la femme qui est partie va revenir. J'espère qu'elle n'est pas complètement partie. Je dois tenter des choses pour la ramener, et l'une d'entre elles est de ne pas te tuer. Je ne te laisserai pas faire de moi cette personne, je ne te laisserai pas me faire ça'. C'est assez sombre, mais dans le même temps il y a un peu d'espoir là-dedans".

Negan peut donc souffler, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête n'est pas tenue par Maggie. Néanmoins, qu'il fasse attention, rien ne dit qu'un autre personnage ne se vengera pas pour elle...