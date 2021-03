The Walking Dead saison 10 : Lauren Cohan explique les retrouvailles entre Maggie et Negan

Lauren Cohan est de retour dans la saison 10 de The Walking Dead. Un peu moins de deux ans après avoir quitté la série, l'actrice a repris son rôle de Maggie dans l'épisode 17, diffusé ce dimanche 28 février sur AMC et dispo en France sur OCS. Un épisode qui a vu les "retrouvailles" entre Maggie et Negan qui a tué Glenn, le père de son fils. Lauren Cohen a expliqué ce moment particulier. Attention, spoilers.