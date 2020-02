The Walking Dead saison 10 : deux possibles morts et une scène de sexe WTF dans l'épisode 9

C'est reparti pour The Walking Dead. De nombreux fans de la série attendent la fin de cette saison 10 pour découvrir comment Michonne quittera la série de zombies mais le show n'a pour le moment donné que quelques petits indices sur le destin de l'héroïne jouée par Danai Gurira. A la fin de l'épisode 8, diffusé en novembre dernier, cette dernière quittait Oceanside. En parallèle, Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) accompagnés de Jerry (Cooper Andrews), Kelly (Angel Theory), Aaron (Ross Marquand), Connie (Lauren Ridloff) et Magna (Nadia Hilker) étaient coincés dans une grotte avec une horde de zombies, un plan diabolique d'Alpha (Samantha Morton).

Deux morts... à moins que ?

Le destin des personnages coincés dans la grotte était d'ailleurs plutôt funeste. Si certains en ont voulu à Carol qui est obsédée par Alpha, d'autres sont venus à sa rescousse... du moins au début. Car au final, cet épisode 9 de la saison 10 de The Walking Dead semble avoir altéré la relation entre Daryl et Carol : à la fin de l'épisode, la caverne explosait alors que Magna et Connie étaient encore présentes à l'intérieur. Ok, on a pas vu leurs morts mais disons qu'elles sont coincées avec des zombies donc bon... Daryl a décidé d'ignorer Carol, en larmes, pour trouver une autre entrée et espérer sauver les deux jeunes femmes.

Une scène de sexe WTF

L'autre moment fort et un peu WTF de ce nouvel inédit concerne Alpha et Negan (Jeffrey Dean Morgan). Depuis qu'il s'est échappé de prison, le grand méchant vit avec les Chuchoteurs et tente de gagner la confiance d'Alpha. Il l'a obtenu et pas seulement : Alpha et Negan couchaient ensemble. Et franchement, on aurait préféré ne pas voir ça... Et les internautes non plus d'ailleurs.

