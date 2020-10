The Walking Dead : bientôt une série d'animation horrifique ? C'est possible

L'univers horrifique s'étend

Comme les zombies que l'on peut voir à l'écran, la franchise The Walking Dead n'a aucunement l'intention de mourir et se raccroche à ce qu'elle peut pour continuer d'attirer des téléspectateurs. Aussi, malgré l'annonce d'AMC d'arrêter la série au terme de sa future saison 11, les producteurs ont déjà plein d'autres projets en tête afin de poursuivre l'exploration de cet univers.

Au programme ? En plus de Fear The Walking Dead et World Beyond, deux spin-off déjà diffusés, c'est une série dérivée centrée sur Daryl et Carol, une trilogie de films autour de Rick et une fiction anthologique qui devraient voir le jour dans les années à venir. C'est tout ? Même pas.

The Walking Dead en animation ?

Interrogé cette semaine par le Hollywood Reporter sur la possibilité de plonger ce monde horrifique dans celui de l'animation, Scott Gimple - le boss de la franchise, s'est montré étonnamment ouvert à cette idée. Tandis que Robert Kirkman (le papa de The Walking Dead) prépare Invincible, une nouvelle série animée à destination d'Amazon Prime Video, le producteur a confessé être tenté de suivre le même chemin.

"Je vous avoue que l'une des choses à laquelle je réfléchis intensément en ce moment, c'est l'animation" a-t-il révélé, avant de rappeler qu'il n'était pas étranger à cet univers, "Matt Negrete [co-créateur de World Beyond, ndlr] et moi venons tout droit de l'animation. On a d'abord travaillé ensemble dans ce domaine il y a longtemps".

Attention, aucun projet concret n'est encore sur la table, mais Scott Gimple a tout de même assuré suivre avec enthousiasme le futur travail de Robert Kirkman, "Invincible devrait être vraiment très intéressante à voir. Une série d'animation d'une heure. Le comic est fun, mais il ne s'agit pas d'une comédie, ça devient sombre et dramatique par instant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Kirkman pourrait montrer l'exemple, nous montrer la marche à suivre pour une série animée The Walking Dead".

Le mot "stop" ne fait décidemment pas partie du vocabulaire des créatifs de The Walking Dead. Snif.