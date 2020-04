The Voice 2020 : la règle des KO simplifiée, on vous explique

This is the Voice ! La compétition continue sur TF1, ce samedi 4 avril, avec le premier numéro des KO avec l'équipe de Marc Lavoine : les candidats sont 7, ils ne seront plus que 3 à la fin de l'émission. Ah oui, si vous n'êtes pas encore au courant, les règles changent cette année : "L'an dernier, les KO étaient juste avant les battles. Il y avait dix-huit talents dans chaque équipe. Cette année, les KO sont décalés après les battles et ils ne sont plus que sept. C'est pour cela qu'on a dû s'adapter et qu'il a fallu simplifier les règles. On a vraiment voulu revenir à l'essence même de cette émission, revenir aux fondamentaux", explique Pascal Guix, producteur artistique, à Ouest France .

La règle des KO de The Voice 2020 change

Du coup, ça se passe comment ? Eh bien, si le coach appuie sur le buzzer rouge, le talent, présent sur la scène, aura encore une chance de se qualifier pour les demi-finales de The Voice 2020 (ou The Voice 9). Il devra alors patienter en backstage que tous les chanteurs de son équipe soient passés : "Si à la fin des KO, ils ne sont que trois à avoir été retenus, leur place pour les directs sera définitivement validée", rapporte TV Mag.

Et s'il en reste plus que trois à la fin ? Le coach "devra faire un choix final pour qu'il n'y en ait plus que trois" : "C'est une façon de donner un peu plus de liberté aux coachs et de donner les mêmes chances à chacun de défendre sa place", confie Pascal Guix.

Un détail pas forcément très bien expliqué : "on résumer très rapidement les possibilités offertes aux coachs lors de l'étape des K.-O. sans entrer dans plus de détails pour ne pas perdre les gens avec une mécanique trop complexe" explique la production à TV Mag. Et bien évidemment, si les coachs Amel Bent, Pascal Obispo, Lara Fabian ou Marc Lavoine n'appuie pas sur le buzzer, le candidat ou la candidate est directement éliminé(e).