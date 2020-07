The Vigil : le film d'horreur de l'été qui va vous terrifier

Vous commencez à mourir de chaud en ce mois de juillet ? Ça tombe bien, Blumhouse - le studio derrière des pépites comme Paranormal Activity, Get Out ou encore Happy Birthdead, a pour objectif de vous faire frissonner cet été avec le film The Vigil signé Keith Thomas et porté par un casting composé de Dave Davis, Menashe Lustig et Lynn Cohen.

Tremblez face au Dybbuk

Au programme de ce nouveau film d'horreur ? A Brooklyn - le célèbre quartier de New York, Yakov accepte d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de son ancienne communauté juive orthodoxe. Problème, celle-ci se déroule dans une maison particulièrement inquiétante et surtout, un terrible esprit démoniaque - connu sous le nom de Dybbuk, décide mystérieusement de s'en prendre à lui.

Un concept simple sur le papier pour un résultat qui s'annonce incroyablement efficace. Vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce, The Vigil devrait en effet nous plonger dans une ambiance des plus angoissantes avec une vieille dame bien flippante, un démon bien sadique et une dose de magie à la fois frustrante et terrifiante. N'hésitez pas à faire travailler votre cardio avant votre séance ciné, votre coeur risque de souffrir !

The Vigil sortira le 29 juillet au cinéma.