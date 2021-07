The Vampire Diaries : ces acteurs qui ont failli être au casting

Nos séries et films préférés ont failli être différent. Avant de trouver le casting idéal, de nombreux acteurs auditionnent pour jouer dans une franchise ou dans une série. Après les acteurs qui ont failli jouer dans Hunger Games et les acteurs qui ont failli jouer dans Grey's Anatomy, place à ceux qui auraient pu être au casting de The Vampire Diaries. Et il y a des surprises !

Elena

C'est Nina Dobrev qui incarne Elena Gilbert dans les six premières saisons de la série, ainsi que dans le final de The Vampire Diaries. Mais pour jouer l'héroïne du show, il y avait de la concurrence ! Plusieurs autres stars étaient en compétition : on sait qu'Ashley Tisdale a refusé le rôle pour privilégier la série Hellcats, annulée après une saison. Autres actrices ayant auditionné ? Ashlee Simpson et Alexandra Chando. Plus étonnant, Torrey DeVitto qui a ensuite joué Meredith Fell dans la série (et a été la femme de Paul Wesley) aurait aussi tenté sa chance pour incarner Elena.