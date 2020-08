The Rain saison 3, Lucifer saison 5, Profilage... Top 14 des séries à voir en août 2020

The Rain saison 3

Que va-t-il se passer pour Simone (Alba August) et Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) ? Dans la dernière bande-annonce, la soeur et le frère, Simone et Rasmus semblent en guerre. Il faut dire qu'entre les mensonges de leur père, le virus et les révélations de la saison 2, ils ne doivent plus savoir à qui faire confiance... et comment sortir vivant de ce monde apocalyptique.

Date de sortie : le 6 août 2020 sur Netflix