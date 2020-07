The Old Guard : saviez-vous qu'un personnage n'existe pas dans les comics ?

Après les succès de 6 Underground et Tyler Rake, Netflix tient son nouveau hit côté films : The Old Guard. Adapté du comics du même nom de Greg Rucka et Leandro Fernández, le long-métrage suit l'histoire de mercenaires immortels qui protègent les humains depuis des siècles. Leur leader est Andy (Charlize Theron). Dans le film, le personnage que Quynh (Veronica Ngo) a un peu dérouté les internautes. Dans des flashbacks, on apprenait qu'elle était morte des siècles auparavant après avoir été enfermée dans un genre de cercueil en métal jeté au fond de l'océan. Dans l'ultime scène qui se déroule 6 mois plus tard, Booker (Matthias Schoenaerts) retrouvait Quynth chez lui.

Quynh n'existe pas mais est inspirée d'un autre personnage

Si vous voulez lire les comics après avoir vu le film, sachez que vous n'y trouverez pas Quynh. Le personnage n'existe pas dans l'oeuvre mais elle est inspirée d'un autre personnage bien présent dans les comics : Noriko. Pourquoi ce changement ? Greg Rucka qui a écrit le comics, a dévoilé que c'est suite au casting de Veronica Ngo que ce choix a été fait. "Quand Veronica a été choisie, elle nous a dit : 'Je ne suis pas japonaise, je suis vietnamienne'. La réalisatrice m'a contacté et m'a demandé si on pouvait s'adapter et je lui ai dit que oui" s'est-il souvenu dans une interview à Polygon. Noriko est donc devenue Quynth.