The Last of Us Part II : l'équipe victime de menaces de mort, Naughty Dog et Laura Bailey réagissent

Prévue à l'origine pour le 29 mai 2020, la date de sortie de The Last of Us Part II a finalement été décalée au 19 juin à cause du coronavirus, mais entre temps, des parties du scénarios et de la cinémathèque ont fuité sur la Toile. Les internautes ont donc pu se faire une petite idée du jeu en avant-première et si certains ont kiffé, d'autres pas du tout, à tel point qu'ils ont envoyé des menaces de mort à l'équipe et à l'actrice qui double Abby, Laura Bailey.

"Tu mérites de mourir"

Pour dénoncer cette violence, Laura Bailey a partagé quelques messages qu'elle a reçu de la part des haters, en prenant le soin de cacher les potentiels spoilers : "Je vais te tuer", "Je vais trouver où tu vis et je vais te massacrer pour ce que tu as fait", "Tu mérites de mourir" ou encore "Je vais te poignarder". Des mots choquants auxquels la doublure voix d'Abby dans The Last of Us Part II, applaudit par la presse spécialisée française, a répondu sur Twitter : "J'essaie de ne publier que des choses positives ici, mais parfois, ça en est juste trop pour moi."