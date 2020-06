The Last of Us Part III : une suite déjà en projet ? Neil Druckmann se confie sur la franchise

The Last of Us Part III dans les cartons ?

C'est le 19 juin dernier que The Last of Us Part II est sorti sur Playstation 4 et permet aujourd'hui aux joueurs de vivre une nouvelle aventure horrifique marquante. Une sortie récente donc, qui n'empêche pourtant pas certains gamers de déjà s'interroger sur la suite de la franchise. Alors, peut-on espérer un troisième épisode dans le futur ?

Neil Druckmann - le réalisateur du jeu, n'a pu échapper à une telle question lors d'un entretien avec IndieWire. Or, il l'a rappelé avec justesse, là où pour le premier jeu "il n'y avait aucune attente ce qui faisait que l'on avait le sentiment de pouvoir absolument tout faire", cette situation s'est logiquement inversée durant la préparation de cette suite, "Une fois que certains personnages avaient été présentés, tout comme les thèmes et l'évolution de l'univers, on avait l'impression que pour justifier cette "Partie II", nous devions non pas faire quelque chose qui satisferait les fans, mais faire quelque chose qui égalerait la dimension émotionnelle du premier opus."

Un processus de création très fatigant

En d'autres termes, l'équipe a dû se surpasser et mouiller la chemise afin de légitimer ce jeu et offrir un résultat à la hauteur des attentes des fans. Rien de plus logique ? Oui, mais rien de plus fatigant également. Neil Druckmann ne l'a pas caché, "Trouver tout ça pour cette suite était la chose la plus difficile à faire vis-à-vis du premier jeu." Aussi, l'idée même de devoir repasser par là pour un potentiel 3ème épisode, ne l'enchante pas vraiment à l'heure actuelle.

"Forcément, cette difficulté ne fera que s'accentuer à l'avenir si on doit à chaque fois tenter de justifier notre retour dans ce monde tout en trouvant de nouvelles façons de varier les choses" a-t-il ainsi déclaré, avant d'ajouter plus loin, "Il y a déjà tellement de choses que vous avez pu découvrir à propos du passé, à propos de l'origine de la crise... Donc il faudrait vraiment que l'on imagine comment créer une nouvelle expérience qui égalerait l'impact émotionnel de ces histoires et je ne vois vraiment pas comment."

De quoi comprendre que The Last of Us Part III ne verra donc jamais le jour ? Pas forcément... Neil Druckmann a en effet malicieusement conclu, "En tout cas, pas pour l'instant."