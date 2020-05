The Kissing Booth 2 : la date de sortie du film ENFIN dévoilée

Avant le succès de A tous les garçons que j'ai aimés avec Lana Condor et Noah Centineo, c'est un autre film centré sur une histoire d'amour entre ados qui avait cartonné sur Netflix. The Kissing Booth, adapté du roman de Beth Reekles, est sorti le 11 mai 2018. Suite au succès du film, Netflix avait annoncé une suite en février 2019. Le tournage a eu lieu fin 2019.

The Kissing Booth 2 arrive le...

Vous attendiez avec impatience The Kissing Booth 2, dans lequel on retrouvera bien Noah Flynn aka Jacob Elordi ? Bonne nouvelle, le film arrivera cet été, le 24 juillet pour être plus précis, sur Netflix. Joey King a annoncé la nouvelle ce jeudi 21 mai via un live sur Youtube. Les premières images et la bande-annonce du film n'ont pas encore été dévoilées mais ça ne devrait pas tarder !

Cependant, le synopsis officiel du film a bien été publié. Nous retrouverons Elle et Noah après leur été romantique. Noah étudie désormais à Harvard et Elle va entamer sa dernière année de lycée et devra jongler entre sa relation à distance, son ambition d'intégrer la fac de ses rêves et sa relation amicale compliquée avec un nouvel élève prénommé Marco. De son côté, Noah va se rapprocher d'une étudiante et Elle va devoir apprendre à lui faire confiance et découvrir à qui son coeur appartient vraiment. Bref, il va y avoir des complications pour le couple !

Dans le live à découvrir dans notre diaporama, vous pouvez retrouver Joey King mais aussi le reste de l'équipe de la série, dont les nouveaux acteurs, évoquer ce qui nous attend dans le nouveau film. De plus, le réalisateur Vince Marcello y commente plusieurs scènes coupées inédites du premier volet.