The Flash saison 7 : une fin mortelle pour Cisco ? Carlos Valdes voulait tuer le personnage

Annoncé depuis plusieurs semaines, le départ de Carlos Valdes - l'interprète de Cisco, de The Flash s'effectuera officiellement ce mardi 8 juin 2021 à l'occasion de la diffusion de l'épisode 12 de la saison 7 sur la CW (USA). Une future absence qui fait déjà pleurer les téléspectateurs, qui aurait même pu aller encore plus loin en leur brisant le coeur.

Cisco aurait pu mourir

Interrogé par EW sur son rôle créatif au moment d'imaginer les adieux de son personnage, le comédien a confessé avoir beaucoup parlé avec Eric Wallace (showrunner) en amont du tournage, "Il a été d'un soutien incroyable durant tout ce processus, notamment pour s'assurer d'une réelle collaboration pour offrir à Cisco un départ satisfaisant".

Or, à ce sujet, Carlos Valdes n'a pas caché avoir été dans un premier temps attiré par une fin dramatique pour le pote de Barry et Caitlin. Là où le héros aura finalement le droit à "un au revoir à l'ancienne. Il va juste traverser la rue", ce qui ouvrira la porte à de possibles retours de Cisco, l'acteur n'était pas totalement contre quelque chose de plus osé, "Une partie sadique de moi était tentée de le tuer. Mais on a finalement décidé que ça ne serait pas juste".

Ce que Cisco a changé dans la vie de Carlos Valdes

Et à la question, "mais pourquoi vouloir tuer Cisco, ce personnage si souriant et innocent ?", la réponse est simple : ce rôle lui a gâché une certaine passion. Toujours auprès d'EW, Carlos Valdes a déclaré avec humour, "Jouer ce personnage a ruiné, de façon permanente, mon attirance pour les t-shirts graphiques".

Il l'a en effet précisé, il lui est désormais impossible de porter de simples t-shirts issus de la pop-culture, "Je pense que, pour le restant de ma vie, je ne pourrais plus sortir dehors en portant de tels t-shirt sans avoir l'impression de me balader en tant que Cisco. J'aurais l'impression d'être un cosplay de moi-même. Ce rôle m'a ruiné ça !"

En même temps, au regard de la garde-robe de Cisco, est-ce réellement une si mauvaise chose ?