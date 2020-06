The Bachelor : avec Matt James, l'émission de TV-réalité culte aux US choisit ENFIN un homme noir

Qui est Matt James ?

Que faut-il savoir sur le nouveau héros de The Bachelor ? Né en Caroline du Nord, Matt James vit à New York City. Diplômé en économie, il a joué en tant que receveur de l'équipe de football de l'école Wake Forest University et a même tenté une carrière pro en NFL. N'ayant pas réussi à devenir un athlète professionnel, le beau gosse est devenu courtier immobilier. Généreux, il a aussi fondé ABC Food Tours, une organisation communautaire pour les enfants défavorisés de New York.

Au départ, il devait être un simple prétendant de Clare Crawley dans la nouvelle saison de The Bachelorette. Mais le tournage de l'émission a été retardé à cause de la pandémie de coronavirus. Et finalement, la production a préféré lui donner un rôle plus important dans la franchise en lui demandant d'être le prochain Bachelor.

A noter aussi qu'il n'est pas totalement étranger de The Bachelor, puisque son meilleur ami est Tyler Cameron (prétendant d'Hannah Brown dans la saison 15 de The Bachelorette). Les trois potes ont même vécu ensemble dans la même maison, et avec d'autres amis, pendant le confinement.