Tayc en kiff sur Fauve Hautot ? Cette vidéo qui sème encore plus le doute

Dans Danse avec les stars 2021, plusieurs duos se sont rapprochés... au point de lancer des rumeurs de couple. En plus de Michou et Elsa Bois, le grand gagnant Tayc et sa danseuse Fauve Hautot se sont montrés très proches et complices dans l'émission de TF1. Mais y-a-t-il plus que de l'amitié entre eux depuis DALS ? Une nouvelle vidéo postée par le chanteur et acteur vu dans Christmas Flow sur Netflix continue de semer le doute.