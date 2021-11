Fauve Hautot : son petit ami jaloux de sa complicité avec Tayc ? Pas du tout ! La preuve

C'est ce vendredi 26 novembre que TF1 a diffusé la grande finale de Danse avec les stars 2021. Et sans grande surprise au regard de leurs performances depuis le début de l'émission, ce sont Tayc et Fauve Hautot qui ont remporté le trophée à l'issue d'un dernier prime de cette saison 11 aussi intense qu'impressionnante. Suite à cette victoire contre Bilal Hassani et Michou, les deux danseurs ont célébré leur victoire et on tenu à remercier leurs fans sur leur compte Instagram. "Merci serait si peu à dire. Au-dessus de vous, il n'y a que vous-même... @fauvehautot Je t'aime tant 🤍🔗" a écrit à Tayc sous une photo où l'on peut voir le binôme soulever la coupe. Si les téléspectateurs étaient quasiment sûrs que les deux danseurs allaient se retrouver en couple après avoir avoué leur attirance, c'était sans compter la réaction du petit ami de Fauve Hautot, Jules Renault...

Jules Renault jaloux ? Il met fin aux rumeurs

Fauve Hautot a également tenu à remercier l'équipe de TF1 ainsi que son partenaire pour cette victoire. Egalement sur son compte Instagram, elle écrit : "C'était si fou, si joyeux, si beau. MERCI vraiment beaucoup à Vous. Danser sur ce parquet tous ces vendredis était ... Incroyablement bon pour le coeur (...) Bravo à toutes les équipes qui font un travail dingue pour que ce show soit une perle. J'aime tant. 🌞♥️ & un énorme BRAVO à mon petit coeur d'amour, tu as été remarquable. J'ai tant aimé danser avec toi durant ces trois mois. MERCI, Fort @taycofficiel 🔗🤍". Et même si la danseuse surnomme Tayc son "petit coeur d'amour", la belle rousse est bel et bien en couple avec Jules Renault et tout roule entre eux. La preuve ? Son compagnon a lui-même commenté le post de sa petite amie pour faire taire toutes les rumeurs : "Super super fier" félicite-il sa compagne, ainsi que Tayc. Oubliez la jalousie imaginée par certains, Jules est à fond derrière la star des parquets !

"L'amitié homme-femme, ça existe !"

Les fans devront donc se rendre à l'évidence, entre Fauve Hautot et Tayc, ce n'est donc que de l'amitié. La belle danseuse avait d'ailleurs, dans une interview donnée a TéléLoisirs, démenti toutes les rumeurs: "Les gens parlent, tant mieux pour eux. Je sais qui je suis, je sais où je suis et je suis si calme dans ma vie que tout cela me dépasse un peu" a-t-elle répondu pour mettre fin aux rumeurs de couple avec Tayc. "Ça me fait assez marrer d'ailleurs, que l'on me dise excédée par lui et peu de temps après que l'on nous soupçonne d'être en couple. L'amitié homme-femme, ça existe !" avait-elle indiqué.