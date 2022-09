Fauve Hautot (Danse avec les stars 2022) célibataire ? La partenaire de Billy Crawford serait un coeur à prendre

Là où Michou et Elsa Bois ont profité de Danse avec les stars l'an passé pour se découvrir et s'aimer, Fauve Hautot et Tayc sont de leur côté restés de simples amis tout au long de l'aventure et après. Malgré les rumeurs de couple les concernant, les deux vainqueurs de l'édition 2021 ont toujours assuré qu'ils étaient uniquement liés par une grande amitié.

Fauve Hautot est célibataire

Et pour cause, depuis 2012, Fauve Hautot était en couple avec un certain Jules Renault, un homme de 32 ans qui préfère briller dans l'ombre que devant les caméras. Loin du niveau de danse de la nouvelle partenaire de Billy Crawford, celui-ci est spécialisé dans l'audiovisuel et a notamment réalisé plusieurs clips.

"Etait en couple" ? Oui, si la danseuse a rappelé au journal Libération qu'elle était adepte du concept de "vivons bien, vivons cachés" et qu'elle n'aimait donc pas s'épancher sur sa vie privée afin de préserver son "cocon", la vraie star de DALS a néanmoins confirmé en off qu'elle était aujourd'hui célibataire.

La danseuse reste discrète sur sa vie privée

Depuis combien de temps ? Pour quelle raison ? Comment vit-elle cette séparation après dix années de vie commune ? Tant de questions auxquelles Fauve Hautot n'a pas envie de répondre aujourd'hui dans la presse, et encore moins sur ses réseaux sociaux. Malgré l'amour du public et le soutien qu'il lui porte quotidiennement, elle a rappelé qu'elle n'était pas du genre à se servir d'Instagram ou Twitter comme d'un journal (pas très) intime : "Au fond, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ce soit intelligent, réfléchi quand je publie".

Malgré tout, si l'on se fie à son sourire toujours aussi communicatif et à ses nouvelles chorégraphies impressionnantes sur le plateau de TF1, on peut imaginer que la danseuse a déjà su rebondir après cette épreuve difficile.