Tayc (Danse avec les stars 2021) avoue : il a "joué" avec les rumeurs de couple avec Fauve Hautot pour le buzz

Durant l'aventure de Danse avec les stars 2021, deux duos portés par des complicités aussi fortes que mignonnes ont passionné le public, que ce soit sur les parquets de TF1 comme en-dehors, à savoir : Michou & Elsa Bois, mais également Tayc et Fauve Hautot. Or, si le premier binôme a récemment officialisé être désormais un couple, le second n'a toujours pas craqué. Et si l'on en croit le chanteur, il ne devrait jamais le faire.

Tayc et Fauve, un duo qui a joué avec le buzz

A l'occasion d'une interview accordée à Fun Radio, le gagnant de DALS 2021 a en effet confessé avec le plus grand des cynismes que lui et Fauve Hautot - qui n'avaient jamais cessé de se chercher et se complimenter durant la compétition, avaient simplement amplifié leur relation afin de créer un certain buzz autour d'eux et ainsi obtenir une plus grande ferveur au moment des votes.

"Le buzz, c'est de faire croire aux gens ce qu'ils croient déjà, a sobrement révélé le chanteur. Et comme je suis le roi de l'entertainment, j'aime en jouer. Je pense qu'une carrière c'est ça, faire parler sur les réseaux sociaux." Et n'allez pas croire qu'il le regrette. Tayc l'a au contraire précisé, il n'a rien fait de mal, il a simplement donné ce que les gens voulaient voir, "Quand j'ai vu ce buzz, je me suis dit que j'allais l'alimenter un peu et ça a payé parce que tous mes Tiktok où il y a Fauve Hautot font 5 à 6 millions et les autres ne dépassent pas les 500 000". Mentir pour obtenir des votes ? Tayc, futur président...

Pas de couple, mais une vraie amitié

Malgré tout, on vous rassure, sa relation avec Fauve Hautot n'était pas non plus montée de toutes pièces. Si les deux stars ont effectivement amplifié leurs sentiments, une réelle complicité et une belle amitié sont néanmoins nées au fil des semaines, "On danse ensemble, c'est sensuel, et pendant trois mois elle a été la personne que j'ai vue le plus au monde donc il y a des choses qui se créent". Tayc l'a donc confessé, même si "il n'y a rien de plus entre elle et [lui]" à ce jour, tous les deux ont tout de même été "très, très, très proches" et ils "s'adorent" encore aujourd'hui.

Après, on ne va pas se le cacher, c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui a des sentiments pour une autre personne mais qui ne veut surtout pas que ça se sache. Non ? On abuse ? Laissez-nous dans le déni après avoir vidé notre compte en banque en votant par SMS...