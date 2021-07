Tamara 3, un film avec Kev Adams... Rayane Bensetti tease ses projets cinématographiques

Rayane Bensetti dévoile ses projets ciné

Ce mardi 20 juillet 2021, Rayane Bensetti était d'humeur joyeuse. Aussi, le comédien a profité de son temps libre pour lancer une session de questions / réponses sur son compte Instagram. L'occasion pour lui de se confier sur sa vie privée, mais également de teaser ses futurs projets professionnels. Au programme ? En plus de la préparation d'un album de musique, c'est au cinéma qu'il envisage son avenir à court terme.

Premièrement, Rayane Bensetti a dévoilé une mauvaise nouvelle à ses fans : Let's Dance 2 n'existera pas. Interrogé sur la possibilité d'une suite du film de Ladislas Chollat sorti en 2019 dans lequel il incarnait un passionné de hip-hop, l'acteur a confessé, "Non, je ne pense pas" accompagné d'un emoji tout sourire. Difficile de faire plus clair.

Tamara 3 en préparation

Cependant, si Let's Dance n'aura donc pas de nouvel épisode, la saga Tamara devrait à l'inverse revenir sur grand écran. Alors que l'interprète de Diego n'a jamais caché son envie de faire un 3ème film, à la condition que l'histoire fasse sens, "Si on fait un 3 c'est parce qu'il y a une suite logique et que ça se passe encore une fois quelques années plus tard, qu'on passe par une autre étape de la vie" (interview accordée à Purebreak en 2018), il vient de laisser entendre que la situation évoluait dans la bonne direction aujourd'hui.

Ainsi, après avoir rappelé son affection pour Héloïse Martin, sa partenaire, "Elle est dans mon coeur depuis le premier [film]", Rayane Bensetti a révélé qu'il était "fort possible" que Tamara 3 soit réellement en préparation. Et si l'on en croit les nombreux émoticônes "chut / c'est un secret" postés à côté de cette réponse, on peut légitimement penser que le projet est réellement lancé en coulisses.

Son film avec Kev Adams est prêt

Enfin, le comédien a fait une petite mise à jour concernant son projet cinématographique avec Kev Adams. En janvier dernier, il annonçait être en train d'écrire un film au côté de l'humoriste, "Ca fait un moment qu'on pense à faire un truc ensemble. On cherche la formule parfaite, on ne veut pas se rater, car je pense qu'on sera attendus au tournant".

Et s'il ne savait pas encore grand chose sur ce projet à l'époque, "On va en profiter pour écrire quelque chose qui nous fait rêver, sans doute avec de l'action, mais on veillera à ce que cela reste crédible", la situation est désormais toute autre aujourd'hui. 6 mois plus tard, Rayane Bensetti a en effet assuré que le film "est écrit". Malheureusement, il faudra patienter avant d'avoir le droit à plus de détails...