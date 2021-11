Supergirl saison 6 : Melissa Benoist déjà prête à rejouer Kara, malgré la fin de la série

Supergirl est officiellement terminée. Ce mardi 9 novembre 2021, la CW a en effet diffusé l'épisode 20 de la saison 6 de la série, qui était tout simplement son dernier. L'occasion pour les créateurs de mettre en scène de nombreuses surprises (des retours, une grosse révélation, un mariage), même si cela ne signifie pas pour autant que l'on ne retrouvera plus jamais Kara sur nos écrans.

Melissa Benoist ouverte à l'idée de rejouer Kara

Melissa Benoist l'a confié au micro de EW, la décision d'arrêter la série a peut-être été prise suite à son envie de tourner la page, mais elle n'est pas opposée à l'idée de rejouer cette emblématique super-héroïne dans le futur. "Je ne suis pas contre le fait de renfiler à nouveau le costume et je sais qu'il y aura probablement des opportunités pour ça dans le futur", a confessé l'actrice.

Bien évidemment, Melissa Benoist aura quelques exigences à ce moment-là, "Il faudra que ça corresponde au personnage", mais elle se montre plutôt optimiste à ce sujet pour l'avenir, "Je sais qu'ils arriveront à lui faire justice. Et j'adore jouer avec Grant Gustin [Barry Allen], tout comme avec Tyler Hoechlin [Clark Kent] et Bitsie Tulloch [Lois Lane]. Donc je ne suis pas du tout opposée à un retour". Une révélation qui devrait soulager les fans et faire le bonheur des scénaristes.

L'actrice fan des crossovers dans le Arrowverse

Et pour cause, s'il y a bien une chose que savent faire les créateurs des séries du Arrowverse, c'est organiser des réunions entre super-héros. On en aura d'ailleurs une nouvelle fois la preuve dès le 16 novembre 2021 lors du lancement de la saison 8 de The Flash aux USA, qui marquera les retours à l'écran de Atom (Brandon Routh) ou encore Mia Queen (Kat McNamara). Un événement qui s'annonce prometteur et qui devrait fortement intéresser Melissa Benoist.

L'actrice l'a révélé, les différents crossovers mis en place au sein du Arrowverse ces dernières années resteront parmi ses moments préférés, "Je me suis tellement amusée à les tourner. Tous mes souvenirs de ces crossovers, c'est juste moi en train de rigoler avec Grant et Tyler et Stephen [Amell]. Nous en train de nous marrer, d'être plus heureux que jamais, de délirer et de passer le meilleur moment de notre vie. Il y avait une énergie électrique lors de ces moments là."

Il ne reste donc plus qu'à trouver la bonne histoire pour la convaincre de remettre sa cape.