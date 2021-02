Supergirl : Melissa Benoist remplacée par l'actrice Sasha Calle pour le film The Flash

La version officielle de la super-héroïne ?

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'avoir le droit à plus de détails concernant sa place à l'écran. On le sait, ce prochain film jouera avec les timelines / le concept du Multivers en mettant notamment en scène de nombreuses versions de super-héros comme Batman (Ben Affleck et Michael Keaton sont attendus au casting). Aussi, il est donc encore difficile de savoir si Sasha Calle jouera LA Supergirl officielle du DCEU, possiblement tête d'affiche d'un futur film, ou bien si elle ne sera en réalité qu'une version parmi d'autres du personnage.

Néanmoins, si l'on se fie à la petite vidéo très touchante postée par le réalisateur Andy Muschietti sur Instagram, on peut y déceler un indice sur son avenir au sein du DCEU. Et pour cause, le cinéaste y a dévoilé la réaction de Sasha Calle au moment où elle a appris qu'elle avait obtenu le rôle. Or, on imagine qu'il n'aurait pas mis en scène une telle découverte si son futur rôle dans la franchise n'était pas important...