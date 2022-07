Stranger Things saison 4 : Will est-il vraiment amoureux de Mike ? La réponse claire de Noah Schnapp

Comme c'était annoncé depuis des mois, on a eu le droit à une scène très importante dans la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things : Will a fait son coming out. Enfin presque. Si le personnage de Noah Schnapp a effectivement profité d'une séquence pour faire comprendre qu'il se sentait différent, seul son frère a visiblement compris le sous-entendu. A l'inverse, Mike était trop occupé à réfléchir à comment bien rouler une pelle à Eleven.

Noah Schnapp heureux du coming out de Will

Malgré tout, c'est désormais confirmé : Will est gay. Une fierté pour les créateurs qui militent pour toujours plus d'inclusivité, mais également un soulagement pour son interprète. Interrogé à ce sujet par Variety, Noah Schnapp n'a pas caché qu'il avait été difficile pour lui de ne pas parler de la sexualité de son personnage ces dernières années sans prendre le risque de spoiler.

"C'était déjà teasé dans la saison 1. Ca a toujours été là, en quelque sorte, mais vous ne pouviez jamais vraiment en être certain, a-t-il confié. On pouvait se demander s'il ne grandissait pas plus lentement que ses amis. Mais maintenant qu'il est plus vieux, [les créateurs] ont clarifié la chose de façon évidente."

Will est-il amoureux de Mike ?

Surtout, le comédien l'a précisé, cette fameuse scène dans la voiture a également permis de clarifier une autre chose très importante : est-ce que Will est amoureux de Mike ? Si, là encore, tout n'a pas forcément été dit clairement à l'écran, Noah Schnapp a néanmoins profité de cette interview pour confirmer cette hypothèse.

"C'est plutôt évident cette saison que Will a des sentiments pour Mike, a-t-il assuré. Dans cette saison 4, je n'avais qu'à jouer ce personnage qui aime son meilleur ami, mais qui lutte avec cette peur d'être accepté ou non, de se sentir comme une erreur, comme s'il n'était pas à sa place."

Aussi, afin de faire taire les mauvaises langues qui déplorent un manque de courage des créateurs qui n'auraient pas osé dire clairement les choses dans les épisodes - il est pourtant nécessaire de rappeler que l'intrigue se déroule dans les années 80, une décennie moins ouverte qu'aujourd'hui, Noah Schnapp a déclaré qu'il n'y avait en réalité aucun mystère.

"Maintenant, il est clair à 100% que Will est gay et qu'il aime Mike. Avant cela, c'était une intrigue particulièrement lente et je trouve qu'elle a été amenée d'une magnifique façon. Car c'est tellement facile de juste faire d'un personnage quelqu'un de gay, comme ça, a commenté l'acteur. Ils écrivent un personnage qui apparaît comme réel, avec une aventure sincère, portée par de vraies difficultés. Ils font ça très bien".

Reste désormais à savoir si Mike va enfin comprendre quelque chose et quelle sera sa réaction.