Stranger Things saison 4 : ce personnage aurait dû mourir, mais les créateurs ont changé d'avis au dernier moment

Il y a quelques semaines, Millie Bobby Brown poussait un coup de gueule à l'encontre de Stranger Things. Selon l'interprète d'Eleven, les créateurs ne seraient pas assez courageux dans l'écriture et n'oseraient jamais, à son grand désespoir, tuer des personnages emblématiques de la série. Aussi, on imagine que la nouvelle révélation des frères Duffer devrait lui donner envie de se taper la tête contre un mur.

Max aurait dû mourir

Alors que le final de la saison 4 de Stranger Things était digne d'une montagne russe émotionnelle avec la mise en scène de la mort de Max (Sadie Sink), puis son retour à la vie miraculeux des mains d'Eleven, ce sauvetage inattendu aurait pu ne jamais se produire. La raison ? Les créateurs avaient initialement pour objectif de véritablement tuer l'héroïne.

"Cela a été vu comme une possibilité, a confessé Ross Duffer dans une émission de Netflix. Pendant un moment, [cette mort] était ce qui était vraiment censée se produire." Mais alors, pourquoi ont-ils changé d'avis ? Pourquoi n'ont-ils pas écouté les conseils de Millie Bobby Brown qui rêve d'un univers à la Game of Thrones ? Pour le bien... de la série.

"Nous voulions conclure la saison avec une ambiance plus mystérieuse, a-t-il ajouté. Après tout, on est encore dans le flou, on ne sait pas si Max va s'en sortir. On voulait vraiment laisser ça en suspens à l'approche de la saison 5". Autrement dit, le répit de Max pourrait bien être de courte durée et la pote d'Eleven pourrait donc mourir dans les derniers épisodes. Comment ? Pourquoi ? Avec quelles conséquences pour la bande ? Rendez-vous en 2023/2024 pour le savoir.

Des créateurs trop peureux ?

Cependant, on vous rassure, cette hypothèse n'a que peu de chance de se concrétiser. Alors que Matt Duffer s'est de son côté confié sur la mort d'Eddie (Joseph Quinn) qui était vue comme inévitable pour eux, "On savait qu'il allait devoir mourir", une récente théorie vient à l'inverse de voir le jour et a laissé entendre que le personnage pourrait en réalité revenir sous une nouvelle forme.

Une théorie à prendre avec des pincettes, mais qui confirmerait à nouveau les propos de Millie Bobby Brown : les créateurs n'aiment pas prendre de risques et tuer leurs personnages.