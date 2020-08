Stranger Things saison 4 : bientôt un mariage entre Eleven et Mike ? Millie Bobby Brown se confie

Millie Bobby Brown veut voir Eleven heureuse

Peut-on espérer une fin heureuse pour les personnages de Stranger Things ? Difficile à dire à l'heure actuelle. On a pu le constater lors de la saison 3, les dangers sont omniprésents dans cet univers (que ce soit du côté des humains ou de l'Upside-Down) et les scénaristes aiment visiblement faire souffrir leurs héros (poke la séparation/relation à distance entre Eleven/Mike et Nancy/Jonathan).

Heureusement, on peut compter sur Millie Bobby Brown pour pousser les créateurs à aller dans ce sens. La comédienne l'a déclaré à Glamour, elle espère voir Eleven enfin sourire à l'écran, "Oh mon dieu, elle a traversé tellement de choses. Tout ce que je veux c'est qu'elle soit heureuse. Je passe mon temps à dire aux frères Duffer [les créateurs], 'Est-ce qu'elle peut sourire dans plus d'une scène ?!'"

Bientôt le mariage ?

Sans surprise, la comédienne - que l'on retrouvera prochainement à l'affiche du film Enola Holmes sur Netflix, a donc ajouté ne pas concevoir une triste conclusion pour son héroïne, "J'aimerais voir son histoire se conclure par une bonne fin." Quel genre de fin ? Attention, préparez-vous bien.

Premièrement, elle veut qu'Eleven redevienne aussi puissante qu'avant, "J'aimerais qu'elle récupère ses pouvoirs parce qu'elle est une héroïne. Dans un sens, elle est un peu une Super Woman". Une envie partagée par tout le monde tant l'adolescente sait être badass quand il le faut. Deuxièmement, et c'est là que le coeur des shippers risque d'exploser d'excitation, Millie Bobby Brown rêve... d'une cérémonie romantique, "Et elle aime Mike. Donc je veux qu'ils se marient. C'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une scène de mariage dans Stranger Things. Point".

Problème, sans parler de tous les dangers dans ce monde, on a du mal à voir une telle envie être mise en scène à l'écran, la faute à l'âge des personnages. Ou alors, et c'est presque triste à dire, les créateurs devront imaginer une scène de flash-forward avec des acteurs adultes dans la peau de Mike, Eleven, Lucas, Dustin et Max. Mais clairement, ça fait pas rêver.