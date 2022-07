Stranger Things : Joseph Quinn arrêté dans un aéroport aux US... puis libéré grâce à Eddie !

Dans la saison 4 de Stranger Things, tout le monde est tombé sous le charme d'Eddie Munson - et tout le monde a chialé dans le dernier épisode (on n'en dira pas plus à cause des spoilers). C'est Joseph Quinn qui incarne ce personnage et l'acteur est devenu une star depuis la sortie des nouveaux épisodes. Et qui dit célébrité dit aussi histoires improbables.

L'histoire improbable de Joseph Quinn

Invité de Jimmy Fallon récemment, Joseph Quinn a expliqué qu'il avait eu un petit problème avec l'immigration. Alors qu'il se rendait aux Etats-Unis pour enregistrer cette interview, l'acteur qui est né à Londres a été arrêté par la police aux frontières. "On m'a emmené dans une sorte de donjon. J'ai dû attendre pendant une vingtaine de minutes puis on m'a appelé à un bureau pour me demander. 'Qu'est-ce-que vous faites aux Etats-Unis monsieur ?'. Et j'ai répondu : 'Je suis là pour rencontrer Jimmy Fallon et il ne m'a pas cru !'" a-t-il expliqué.

Une histoire qui aurait pu mal se terminer puisque les forces de police ne rigolent pas vraiment aux US. Mais si Joseph Quinn s'en est sorti, c'est en fait grâce à son personnage d'Eddie Munson : un agent l'a reconnu et l'a fait libérer ! "Un de ses collègues l'a regardé et m'a regardé et a dit : 'Laisse Eddie tranquille ! C'est Eddie de Stranger Things !' Il m'a demandé : 'Vous êtes bien Eddie Munson ?'" explique l'acteur. Au final, l'agent a essayé de lui soutirer des spoilers sur la saison 5 ! "Il m'a demandé si je revenais la saison prochaine. J'ai répondu que je ne savais pas et il a dit : 'Y'a plutôt intérêt' puis m'a rendu mon passeport" s'est amusé l'acteur.