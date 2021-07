Stranger Things : Gaten Matarazzo rend hommage à un membre de l'équipe mort brutalement

L'interprète de Dustin ajoute : "J'aurais seulement aimé avoir le plaisir de le connaître. Rien qu'à travers les histoires que j'ai pu entendre de ses amis et de sa famille, il est évident qu'il était une véritable locomotive. Un homme drôle, bienveillant, travailleur, explosif. J'envoie de l'amour à sa femme Que et à ses cinq enfants. Il est l'exemple même de la communauté incroyable et énorme dont il y a besoin pour créer une série comme ça. Quel sourire. Repose en paix." Gaten Matarazzo lance ensuite un appel aux dons pour aider la femme et le fils d'Albert Omstead avec le lien de la cagnotte.

Un hommage sera sûrement rendu au membre de l'équipe dans la saison 4 de Stranger Things, dont la date de sortie reste encore inconnue. Nous adressons toutes nos condoléances aux proches d'Albert Omstead.