StopCovid : l'appli est numéro 1 des téléchargements sur iOS et Android

Une appli "pour casser les chaînes de transmission du virus"

Sur l'application, StopCovid rappelle avoir été créée "pour casser les chaînes de transmission du virus" grâce à un "historique de proximité des malades". En clair, l'appli "vous prévient si vous avez été récemment à proximité d'une personne que vous ne connaissez pas et qui vient d'être testée positive au Covid-19". Comment ? En vous envoyant une alerte sur votre smartphone (seulement si vous vous êtes retrouvé pendant plus de 15 minutes et à moins de 1 mètre de distance d'une personne contaminée). Vous pourrez alors contacter un médecin, passer le test à votre tour et en cas de contamination, vous mettre à l'isolement. Une façon de gérer au mieux la pandémie de coronavirus en attendant un vaccin.

Le site du gouvernement rappelle ainsi tous les objectifs de StopCovid : "vous protéger, protéger les autres, et soutenir les efforts des soignants et du système de santé pour stopper au plus vite les chaînes de contamination et éviter une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19".

Ce traçage numérique, basé sur la technologie Bluetooth, semble cependant difficile à prouver son efficacité. Car l'application ne peut bien fonctionner que si un maximum de personnes l'active sur son téléphone portable. Plus de 600 000 téléchargements c'est donc bien, mais loin d'être suffisant.