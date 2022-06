Stephen Amell (Arrow) papa : surprise, un nouveau bébé pour l'ancien super-héros

En plus de fêter ses 41 ans, Stephen Amell serait devenu papa pour la deuxième fois en mai dernier. A en croire la rumeur du moment, l'ex-star d'Arrow (actuellement au casting de la série Heels) et sa femme Cassandra Jean seraient aujourd'hui les heureux parents d'un nouveau bébé. Sexe, prénom... on vous dit tout.