Stand Up Challenge : les stars s'engagent contre le harcèlement de rue

Ce mercredi 11 mars, Marlène Schiappa a annoncé que près de 1.300 amendes pour harcèlement de rue avaient été rédigées depuis août 2018. Un nombre encourageant en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, laquelle ne fait que s'intensifier. Et pour cause, 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics.

Stand Up, la formation qui apprend à réagir en cas de harcèlement de rue

L'Oréal Paris, l'ONG Hollaback! et La Fondation des Femmes ont lancé un programme de formation baptisé "Stand Up", mis en avant par plusieurs influenceurs / humoristes / acteurs, dont Laura Calu, Juliette Tresanini ou encore Tristan Lopin. "Parce que 81% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics, parce que seulement 20% déclarent avoir été aidées, parce qu'on voudrait savoir comment réagir, comment se défendre, comment venir en aide... Pour que le harcèlement de rue cesse, je vous invite vous aussi à vous former", écrit Juliette Tresanini, que l'on peut voir actuellement dans Demain nous appartient.

QU'est-ce que la méthode des 5D ?

Cette formation enseigne notamment la méthode des 5D, qui permet d'intervenir en toute sécurité si l'on se retrouve témoin de harcèlement de rue. Mais qu'est-ce que les 5D ? Ils correspondent à 5 manières d'agir et de réagir : "Distraire - Déléguer - Documenter - Diriger – Dialoguer. La méthode 5D comme les 5 doigts de la main pour savoir mieux réagir quand on assiste à une situation de harcèlement de rue ou quand on en est victime... ", explique Tristan Lopin. Les stars invitent les internautes à participer au challenge en partageant "une photo avec un D sur la main pour soutenir ce mouvement !". "Apprenez vous aussi à réagir face au harcèlement de rue en vous formant en ligne sur : http://standup-france.com", informe Laura Calu.