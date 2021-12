Squeezie promet un gros don à 6 chiffres grâce aux titres "Time Time" et "Offishal"

Le concours musical de Squeezie...

Le 11 novembre 2021, Squeezie profitait de sa chaîne YouTube pour lancer le concours "Qui fera le meilleur hit des années 2000 ?". Le principe ? Deux équipes (Squeezie, Myd & Kronomuzik d'un côté, Maskey, Le Motif et S2keyz de l'autre, rapidement rejoints par Toldya) devaient s'affronter en créant chacune une musique capable de rendre hommage aux meilleurs sons du début du siècle et ce, en trois jours seulement.

Un concept fou qui a ainsi donné naissance à deux groupes fictifs : Trei Degete qui a imaginé le titre Time Time et Ambiance Skandal qui a imaginé le titre Offishal. Puis, afin de déterminer le grand gagnant de cette compétition, Squeezie a mis en place un plan génial : ressusciter le concept des CD singles en mettant en vente ces deux morceaux. A cet effet, le vainqueur sera tout simplement le groupe qui en aura vendu le plus à la date du 15 décembre 2021. Le twist ? Tous les bénéfices engrangés à travers cette opération seront ensuite reversés au Secours Populaire.

... fait le bonheur du Secours Populaire

La bonne nouvelle pour l'association en question, c'est que le chèque à venir sera plutôt élevé. A l'instar du marathon caritatif ZEvent, le public s'est une nouvelle fois mobilisé pour la bonne cause, puisque ce sont plus de 120 000 CD physiques qui ont déjà été vendus, que ce soit via un site Internet dédié ou dans les magasins partenaires Lidl.

De quoi logiquement faire le bonheur du vidéaste, qui a profité d'une interview accordée au Parisien afin de partager sa joie devant un tel succès, "On savait que les gens allaient être divertis. Mais certainement pas qu'ils allaient autant adhérer et s'approprier le délire ! C'est impressionnant". Aussi, il l'a confié, "Ce sera une somme à six chiffres" qui sera prochainement remise au Secours Populaire, "Et c'est chouette".

Un projet auto-financé pour le vidéaste

Une très belle action de la part du créateur, d'autant plus que ce projet (moyens mis en oeuvre pour les musiques, les tournages / montages de la vidéo de présentation + les clips, le budget promo...) a été auto-financé, sans collaboration commerciale avec une marque. Une chose rare sur YouTube, mais un choix évident pour Squeezie.

"Il y a des projets où on essaye de maximiser les revenus, mais là ce n'est absolument pas le cas, a-t-il ainsi rappelé. Et on ne voulait pas que la vente des CD soit mal interprétée, c'est pour ça qu'on a décidé de reverser l'argent à une association."

Malgré tout, rassurez-vous, le compte en banque du leader de Trei Degete va bien. Il l'a en effet confessé, même s'il n'est encore sûr de rien, "vu le succès du son en streaming et en radio [Top 10 de Spotify France, Top 200 Spotify Global devant Eminem, diffusion en Roumanie... ndlr), il est possible qu'[il] amortisse" son investissement. Et si cela venait à ne pas être le cas ? "Ce n'est pas grave ! Il y a des projets qui sont faits pour gagner de l'argent et d'autres pour s'amuser. C'est un équilibre global."

Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez participer à ce projet, il vous reste encore six jours pour vous procurer un CD de Time Time ou Offishal sur le site hits2000.fr.