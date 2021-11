"Time Time" & "Offishal", Squeezie lance le défi du meilleur hit des années 2000 pour la bonne cause

En juin 2019, Squeezie se lançait un défi fou en compagnie de ses potes Joyca, Freddy Gladieux et Kezah : en groupe de deux, ils avaient trois jours chacun pour créer deux hit de l'été. Résultat ? Les duos Squeezie/Joyca et Kezah/Freddy avaient alors donné naissance à deux titres désormais incontournables de nos playlists qui nous ont ambiancé pendant des mois : Mirador et Bye Bye.

Squeezie tente de créer le meilleur hit des années 2000

Des passages à la radio et en discothèques, un concert au festival Solidays, un disque d'or et deux années plus tard, le vidéaste vient finalement de lancer une nouvelle édition de ce concours. Conscient de l'amour de ses abonnés pour ce concept, Squeezie s'est cette fois-ci entouré de Myd, Kronomuzik, Maskey, Le Motif et S2keyz afin de les défier sur un nouveau thème très spécial : créer le meilleur hit des années 2000 en 3 jours.

Là encore divisés en deux groupes (Squeezie, Myd & Kronomuzik d'un côté, Maskey, Le Motif et S2keyz de l'autre, rapidement rejoints par Toldya), les jeunes artistes ont alors tout donné pour faire vibrer notre corde nostalgique. Au programme cette fois ? Le premier trio a souhaité rendre hommage à O-Zone et sa cultissime chanson Dragostea Din Tei sortie en 2004 en imaginant le groupe roumain Trei Degete et le titre Time Time, tandis que le second trio a privilégié une ambiance à la Magic System / Le 113 à travers le groupe fictif Ambiance Skandal et le titre Offishal.

Deux univers totalement différents pour deux résultats absolument incroyables. On a pu le découvrir ce lundi 15 novembre 2021 lors de la mise en ligne des deux clips dédiés à ces sons déjà emblématiques, ces deux groupes n'ont laissé aucun détail au hasard et nous ont à l'inverse offert une vraie lettre d'amour aux années 2000. Que ce soit dans les sonorités, les bruitages, les délires vocaux (voix aigüe, faux rires), les paroles ("Air max, 9.7 pour impressionner / Survêt, de l'or sur tous les colliers") ou les styles vestimentaires et cinématiques de l'époque (lumières chaudes et logo avec ampoules dans une boîte / créature en 3D moche, visions futuristes claquées), on assiste à un retour vers le passé vibrant.