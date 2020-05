SOS Hélé, la plateforme qui veut aider les jeunes en difficulté scolaire

Mi-mars, 120 écoles, collèges et lycées fermaient en France à cause de l'épidémie de Coronavirus. Afin d'assurer la continuité pédagogique, le ministère de l'Education a mis en place un dispositif en ligne piloté par le Centre national d'enseignement à distance (Cned), lequel propose notamment des "classes virtuelles". Si ce dispositif a permis à de nombreux élèves de maintenir un bon niveau scolaire, il a contribué à renforcer les inégalités.

SOS Hélé, une plateforme d'aide aux devoirs...

Face à une telle situation, l'équipe de Hélé, première application de lutte contre le harcèlement scolaire, s'est mobilisée en urgence pour créer SOS Hélé, une plateforme mise en place pour aider les jeunes en difficulté scolaire ayant besoin d'une présence plus importante pour les guider dans leur travail, que ça soit avec leurs leçons ou avec leurs exercices. Pour cela, la plateforme propose une mise en relation avec un ou plusieurs bénévoles susceptibles de les aider. Pour l'instant, seules les matières générales (français, Mathématiques, Histoire, Géographie, Physique-Chimie, SVT, Anglais, Espagnol) sont présentes pour les classes du CP à la Terminale.

... qui veut aider les élèves en difficultés scolaires et les parents

Le but : aider les jeunes en décrochage scolaire mais aussi décharger les parents. "Cette plateforme à été créée principalement grâce à ma mère qui est psychologue. Dès le début du confinement, beaucoup de ses patients avaient des difficultés à aider leurs enfants pour la classe et à travailler de leur côté ! Je voulais soulager à la fois les parents et les enfants.", a expliqué Thomas Torrente, créateur de Hélé et SOS Hélé, à Purebreak. D'ailleurs, la plateforme d'aide aux devoirs est encore à la recherche de bénévoles pour accompagner ces jeunes.