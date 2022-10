SONDAGE House of the Dragon : quel personnage insupportable doit mourir dans d'atroces souffrances ? Le choix impossible

Après la fin cata de Game of Thrones qui a été très critiquée sur le web, HBO pariait gros avec le premier spin-off de sa série culte. Un projet a été annulé alors que le pilote avait été tourné et la chaîne câblée a finalement préféré raconter l'histoire des Targaryen dans House of the Dragon, adaptée du livre Feu et sang de George R.R. Martin. Résultat ? C'est un immense succès puisque la série a réussi à faire aussi bien que Game of Thrones en quelques épisodes. Évidemment, il n'y a pas que du bon dans le show comme par exemple les âges et le vieillissement des personnages ou bien les perruques moches. Sans parler de certains perso insupportables.

Alors que la saison 1 de House of the Dragon se termine ce dimanche 23 octobre aux US (l'épisode 10 sera dispo dès 3h dans la nuit de dimanche à lundi sur OCS), on vous pose LA question : quel personnage est tellement insupportable qu'il mérite de mourir le plus vite possible ? Et de préférence dans d'atroces souffrances. A toi de nous le dire dans notre sondage ci-dessous :

Quel personnage de House of the Dragon doit mourir ? Le sondage