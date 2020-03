Sneazzy réagit à ses menaces contre Pascal Praud : "Je ne souhaite aucune violence"

Depuis la sortie de leur morceau Zéro Détail, Sneazzy et Nekfeu font l'objet d'une polémique à cause de leurs paroles assez violentes contre le journaliste Pascal Praud. Mais l'interprète de Feu régulier l'assure : les couplets du son ont été "sortis de leur contexte" et "mal compris". Le rappeur s'explique après les menaces.

communiqu sur " zro dtail " pic.twitter.com/mTgyZ9KMiA — Sneazzy (@sneazzy) March 9, 2020