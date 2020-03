Sneazzy et Nekfeu : Pascal Praud répond à leurs menaces de mort dans "Zéro détail"

Après le joli succès du groupe 1995, Nekfeu et Sneazzy se retrouvent sur le morceau Zéro détail, extrait de "Nouvo Mode", le nouvel album de Sneazzy. Si la plupart des internautes étaient heureux de revoir les rappeurs ensemble, d'autres se sont montrés particulièrement choqués par leurs attaques envers un journaliste de Skyrock et l'animateur Pascal Praud : "Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud (sal*pe) / Ça mérite une balle dans le cervelet (cervelet), le canon au fond de la bouche." Ah ouais quand même !

"Je réfléchis à la suite à donner à ces menaces"

Il aura fallu attendre ce lundi 9 mars 2020 pour découvrir la réaction de Pascal Praud face à ces menaces. C'est dans la chronique L'heure des pros sur CNews qu'il a répondu à Sneazzy et Nekfeu : "Je connais assez peu le rap, mais j'ai découvert ce week-end un clip dans lequel deux rappeurs me proposaient une fin assez cruelle (...) J'en ai été extrêmement étonné. (...) C'est une méthode de discussion assez expéditive qu'ils me proposent là. On me dit que ces paroles tombent sous le coup de la loi. Les menaces de mort, qu'ils ont proférées, sont punies sévèrement, 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Aujourd'hui, je réfléchis à la suite à donner à ces menaces."

Si le journaliste hésitait à porter plainte contre les deux rappeurs, il a finalement décidé de ne pas donner suite à ces attaques : "Quand tu portes plainte, tu fais de la pub à ces gens", a-t-il confié en interview avec Télé Loisirs. De son côté, Canal+ s'est dit "offusqué par des mots terribles" et n'a pas souhaité "réagir à chaud" comme le rapporte Le Parisien.