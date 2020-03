Sneazzy et Nekfeu : menace de mort contre Pascal Praud dans "Zéro Détail" ? Le clip fait polémique

Sneazzy et Nekfeu, la punchline qui passe pas

Afin de promouvoir "Nouvo Mode", son nouvel album, Sneazzy a sorti ce vendredi 6 mars le clip de Zéro Détail, son titre en featuring avec Nekfeu. Et clairement, quand on écoute les lyrics, le duo n'a pas fait de détails au moment de l'écriture. En plus de s'en prendre à l'une des têtes de Skyrock, "Les producteurs parlent de sexe à des mineurs comme Romano", il s'est carrément lâché sur un animateur télé.

Dans une punchline balancée par Sneazzy - et backée par Nekfeu, on peut ainsi entendre : "Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud (sal*pe) / Ça mérite une balle dans le cervelet (cervelet), le canon au fond de la bouche (la bouche)". Une référence qui ne sort pas de nul part, l'équipe de Pascal Praud fait régulièrement polémique lors de thèmes sensibles abordés dans l'émission L'heure des Pros (CNews), notamment au sujet des musulmans, mais qui n'est pas restée sans conséquences.

Des internautes choqués par la menace

Et pour cause, de nombreux internautes - qui font visiblement plus partie de l'extrême-droite que de la fan-base des deux rappeurs, s'insurgent aujourd'hui contre ce qu'ils considèrent être une menace de mort. Or, si l'on se doute que Sneazzy et Nekfeu n'ont aucunement envie de se débarrasser personnellement de l'animateur, ni de motiver leur public à le faire, il est vrai que la phrase "Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche" est particulièrement difficile à entendre et pourrait être considérée comme une attaque.

A l'heure actuelle, il est difficile de savoir si ce titre aura de véritables répercussions, notamment judiciaires, puisque Pascal Praud n'a pas encore réagi à la polémique. Néanmoins, il suffit de faire un tour sur Twitter pour constater que Sneazzy et Nekfeu se retrouvent au centre de toutes les discussions ce week end...