Snapchat : de plus en plus de jeunes font fortune sur l'appli grâce à Spotlight, bientôt vous ?

Snapchat a mis en place la monétisation des créateurs, et ils peuvent gagner beaucoup d'argent

Snapchat lance des nouveautés chaque année pour rester trendy. D'ailleurs, Snapchat fait toujours partie des applis préférées des plus jeunes. Longtemps utilisée pour s'envoyer des photos ou des messages sur le service de messagerie ou mater les stories des candidats de télé-réalité qui sont essentiellement des placements de produits, le réseau social va aujourd'hui encore plus loin grâce à la monétisation des créateurs. En 2017, Snapchat a commencé à faire vérifier les créateurs. Et depuis novembre 2020, la nouvelle fonctionnalité Spotlight fait gagner beaucoup d'argent aux internautes.

Car Snapchat a mis les bouchées doubles face à son concurrent TikTok. L'application a copié Tiktok pour la musique et elle est désormais prête à vous payer des millions pour poster des stories, histoire de concurrencer l'appli chinoise et ses stars montantes. Une porte-parole a même avoué au New York Times que Snap "distribue plus d'1 million de dollars US chaque jour à des Snapchatters".

La société détermine les montants des paiements en fonction de vues uniques de la vidéo. De plus en plus de stars de TikTok et d'influenceurs Instagram de la Génération Z se lancent donc sur Spotlight de Snapchat. Et même si vous n'êtes pas influenceur ou connu, si l'une de vos vidéos devient virale, vous pouvez gagner de l'argent, beaucoup d'argent.

1 million de dollars en 2 mois

Cam Casey, suivi par plus de 7 millions d'abonnés sur TikTok, s'est essayé à Spotlight. Il a posté une vidéo d'une expérience scientifique (une explosion d'une bouteille de Coca-Cola). Snapchat l'a informé 2 semaines plus tard que sa vidéo était l'une des plus performantes sur l'appli et lui a donné des centaines de milliers de dollars. L'influenceur a donc publié de plus en plus de vidéos sur Snap, jusqu'à 120 par jour (!) et a alors gagné... 3 millions de dollars ! Le créateur a même été invité dans le podcast de la star de YouTube David Dobrik pour parler de son succès. "Je pense que cela commence déjà à m'aider à entrer dans le monde des médias sociaux avec tous les autres grands créateurs" a-t-il expliqué au New York Times.

Andrea Romo, 27 ans, était de son côté complètement inconnue sur les réseaux. Mais la vidéo de sa soeur en train de frire une dinde pour Thanksgiving est devenue virale et lui a rapporté environ 500 000 dollars, soit 1 demi-million de dollars. Elle a avoué au même journal US : "C'était une grande surprise que vous puissiez recevoir de l'argent en postant une vidéo de quelque chose de totalement aléatoire". Dax Newman, un céramiste américain de 19 ans lui non plus pas du tout influenceur a gagné environ 30 000 dollars sur Snapchat avec une vidéo aussi virale. "Vous n'avez pas besoin de demander à être payé, vous n'avez pas besoin de rejoindre un programme, vous postez juste une vidéo et si elle se passe bien, vous êtes payé" a-t-il précisé au média.

Katie Feeney, lycéenne américaine de 18 ans a de son côté gagné plus d'1 million de dollars grâce à Snapchat en seulement 2 mois. Ses vidéos d'unboxing et fun (dans l'une d'elles elle se change de tenues sur un hoverboard) lui font donc gagner énormément d'argent. Elle qui avait des problèmes financiers va maintenant pouvoir aller dans l'université qu'elle veut : "J'ai maintenant la possibilité d'aller dans l'école de mon choix. Pour beaucoup de gens, Spotlight va changer leur vie et c'est incroyable".