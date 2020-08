Snapchat ajoute une fonctionnalité... copiée sur TikTok !

TikTok serait-il devenu le concurrent numéro 1 de Snapchat ? Alors que l'application a connu un véritable engouement durant le confinement et voit son nombre d'abonnés qui ne fait qu'augmenter (même les politiques s'y mettent), Snapchat doit, en plus d'Instagram, faire face à un concurrent de taille. Pour cela, le réseau social au fantôme a développé une nouvelle fonctionnalité. Comme il est possible de le faire sur TikTok, mais aussi sur Instagram depuis un peu plus d'un an maintenant, Snapchat a décidé de donner la possibilité à ses utilisateurs d'ajouter de la musique sur leurs vidéos, directement depuis l'application.

Comme sur TikTok, la musique débarque sur Snapchat

Ils pourront alors choisir la musique de leur choix parmi plusieurs musiques d'importantes maisons de disques (Warner Music Group, Universal Music Publishing Group) et de groupes représentants les artistes indépendants (Merlin). Ceux qui voudront des détails sur la chanson et l'artiste n'auront alors qu'à swiper vers le haut. Ils pourront également obtenir un lien qui les redirigera vers un service de streaming musical (Spotify, Apple Music, etc). "Nous renforçons constamment nos relations au sein de l'industrie musicale et nous nous assurons que l'ensemble de l'écosystème musical (artistes, labels, compositeurs, éditeurs et services de streaming) voit la valeur de nos partenariats", explique un porte-parole de Snapchat à Business Insider US.

Une nouvelle fonctionnalité uniquement disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le moment, qui devrait, selon The Verge, être proposée à tous les utilisateurs anglophones dès cet automne. Quand débarquera-t-elle en France ? Aucune date n'a été encore communiquée, mais on espère qu'elle sera disponible d'ici fin 2020.