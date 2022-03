Skam France saison 9 : la réalisatrice Shirley Monsarrat défend la fin, "L'homophobie, je sais ce que c'est, je l'ai subie"

Skam France saison 9 accusée d'homophobie : la réalisatrice répond que si c'était le cas, personne n'aurait "accepté de la tourner"

Alors que la saison 9 de Skam France est dispo sur France.tv Slash, une saison 10 a déjà été commandée pour la série. Et de nombreux fans espèrent un gros changement pour le couple surnommé Mayla : Maya (Ayumi Roux) et Lola (Flavie Delangle) se sont séparées. Et certains voit en cette rupture de l'homophobie et espèrent qu'elles se remettront ensemble dans la saison 10. Shirley Monsarrat, la réalisatrice de Skam France, a répondu fermement ces accusations d'homophobie sur Twitter.

"Mon silence laisse à penser que toute cette haine déversée à notre encontre sur Twitter est tolérable. Or, elle ne l'est pas" a-t-elle tweeté, "Je suis désolée pour tous.tes celles.eux qui n'ont pas aimé cette saison 9, qui auraient souhaité voir une toute autre histoire sur Maya, celles.eux que ça a rendu tristes ou déçu.e.s. Je vous comprends et je vous entends".