Shy'm se confie sur la maternité : "C'est compliqué et fatiguant d'être une jeune maman"

Shy'm sur la maternité : "Je crois que je suis maman poule et angoissée"

Dans son clip Boy, Shy'm a affiché son baby bump et a ainsi révélé être enceinte. La chanteuse avait accordé une interview à PRBK et Pure Charts sur cette grossesse surprise qu'elle avait réussi à cacher. Et en janvier 2021, Shy'm a accouché de son premier enfant. Un bébé qui est un garçon, prénommé Tahoma. Un fils dont la star n'a rien précisé sur le papa. Alors que l'artiste prête sa voix à La Fille de Noël, un conte audio disponible sur Audible.com (où elle joue la fille du Père Noël), elle a évoqué la maternité avec LCI.

"On ne se rend pas compte effectivement à quel point c'est compliqué et fatiguant d'être une jeune maman. On est abreuvé de conseils et en même temps on en manque. Je me suis vraiment retrouvée dans un monde que je ne connaissais pas..." a ainsi avoué Shy'm, "Je crois que je suis maman poule et angoissée. Je crois que je risque d'être la même maman que j'ai eue !".