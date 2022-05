Shanna Kress enceinte grâce à une fécondation in vitro ? Jonathan Matijas répond à la rumeur

Une fécondation in vitro pour Shanna Kress ?

C'était la petite surprise de ce début du mois de mai, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé qu'ils allaient prochainement devenir parents pour la première fois. Et comme le couple fait bien les choses, ce sont des jumeaux qui les rejoindront prochainement. Une grande nouvelle pour les deux amoureux qui se retrouve étonnement au centre d'une rumeur des plus improbables.

En effet, alors que la future maman profite régulièrement de sa chaîne YouTube pour partager son quotidien de femme enceinte, quelques internautes se demandent actuellement si elle ne leur cache pas quelque chose. Comme quoi ? Selon certaines mauvaises langues, l'ancienne star de la télé-réalité révélée dans Les Marseillais, émission qu'elle regrette aujourd'hui, aurait tout simplement eu recours à une fécondation in vitro dans une clinique en Chypre. L'intérêt ? Facilité la grossesse mais surtout... choisir le sexe des bébés.

Jonathan Matijas met fin à la rumeur

Une rumeur sortie de nulle part et qui est, sans grande surprise, totalement fausse. Conscient des discussions WTF à ce sujet sur les réseaux sociaux, Jonathan Matijas a en effet profité de son propre compte Instagram pour mettre les choses au clair. "Même si c'est ridicule, ne rien dire c'est laisser la place au doute alors je préfère être clair. Non, ma chérie et moi n'avons pas fait de FIV", a-t-il martelé lors d'une story publiée ce mercredi 11 mai 2022. Et avant de laisser le public inventer de nouvelles choses, il a rapidement précisé qu'aucun "autre procédé pour concevoir [les] jumeaux" n'avait été entrepris par lui et Shanna.

Mi-blasé, mi-amusé par la situation, "Je préfère rire de votre folie", le jeune homme a au contraire promis que cette grossesse était "tout ce qu'il y a de plus naturel". A tel point qu'il en est particulièrement fier, "Nos trésors sont le fruit de notre amour et aussi grâce aux performances du super-héros de papa". Au final, la seule chose d'un peu bizarre dans cette grossesse aura lieu à l'accouchement. "Une cigogne viendra déposer les bébés bientôt à notre porte" a-t-il révélé avec le sourire.

Evidemment, pour les trois du fond au QI inférieur à 5, on le précise : c'est de l'humour. Les enfants sont en réalité bien au chaud dans le ventre de Shanna, n'y voyez donc aucune conspiration ou preuve de maltraitance animale du couple.