Selena Gomez en couple avec Aaron Dominguez ? L'acteur d'Only Murders in the Building réagit

Selena Gomez fait son retour dans le monde des séries dans Only Murders in the Building, dispo sur Hulu et Disney+ (en France), où elle y joue aux côtés de Steve Martin et Martin Short. L'histoire ? Mabel, Charles et Olivier, tous les trois passionnés par les affaires criminelles, se retrouvent mêlés à un meurtre qu'ils vont essayer de résoudre eux-mêmes. Dans leur enquête, ils sont accompagnés d'Oscar, l'ami d'enfance de Mabel joué par Aaron Dominguez (Shaft, Like a Boss).

Selena Gomez et Aaron Dominguez en couple ? Leurs réponses

Si vous ne le connaissez pas encore très bien, vous avez sûrement entendu parler de lui en début d'année 2021 puisque certains médias lui ont prêté une relation avec Selena Gomez. La rumeur a commencé lorsque des photos d'Aaron Dominguez et l'actrice proches et enlacés, prises par des paparazzi, sont sorties sur la Toile au mois de mars.

Selena Gomez, diagnostiquée bipolaire, a rapidement réagi en expliquant qu'ils étaient tout simplement sur le tournage d'Only Murders in the Building : "Nous venions juste de commencer à travailler ensemble. Quand j'ai vu ça, je me suis dit : 'Pas étonnant qu'aucun garçon ne veuille sortir avec moi'. Je pense que ça intéresse parce que je suis jeune, mais plus je vais vieillir, moins ils s'y intéresseront. Pour le moment, ce n'est pas la partie du job que je préfère. Je suis plutôt satisfaite de n'être avec personne en ce moment."

L'ex-star de Disney Channel est donc toujours célibataire. Aaron Dominguez, lui, avoue d'ailleurs avoir bien du mal à comprendre les rumeurs de couple avec Selena Gomez. En revanche, il valide la réponse donnée par la chanteuse sur leur potentielle relation : "Elle a tellement plus à offrir en tant qu'artiste. Elle gère tout ça très bien et de manière gracieuse. Et puis, elle était classe tout le temps sur le tournage", confie l'acteur à Insider.