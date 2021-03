Section de recherche saison 15 : Franck Sémonin donne des infos sur la suite (Interview)

Franck Sémonin réagit au final choc de Section de recherches

La saison 14 de Section de recherches, marquée par le départ de Honorine Magnier (Rose), s'est achevée avec une grosse révélation : Sandrine (Mélanie Maudran d'Un si grand soleil), secrètement amoureuse de Jeanne, est à l'origine des meurtres liés à l'affaire de sa meilleure amie et colocataire ! C'était donc elle la coupable depuis le début, vous l'aviez deviné ?

Pour la petite anecdote, sachez que l'identité du coupable a été décidée en cours de route car au départ, Sandrine n'existait pas : "C'est un personnage qui est arrivé après. Au moment du tournage de l'épisode 3 de la saison 14, on m'a dit 'écoute, un nouveau personnage va arriver. C'est la coloc de Jeanne dont elle est amoureuse en secret. Mais elle va avoir une liaison avec Lucas'. On m'a ensuite annoncé que l'actrice serait Mélanie Maudran", confie Franck Sémonin en interview avec PRBK.

L'interprète de Lucas Auriol dans Section de recherches ajoute : "Petit à petit, on m'a expliqué ce qui allait se passer avec Sandrine pour ne pas spoiler et construire les personnages trop avant. On a créé une belle relation avec Mélanie Maudran. Et puis à la fin, on voit bien que Lucas n'arrive pas à tuer Sandrine. Heureusement que Bernier est là, mais du coup, Lucas lui en veut. J'ai fait exprès de jouer ce côté-là pour donner des idées aux auteurs pour la saison 15."

Un rapprochement entre Jeanne et Lucas dans la saison 15 ?

Franck Sémonin a donc anticipé la saison 15 de Section de recherches au moment du tournage, mais pour le moment, TF1 n'a toujours pas annoncé la suite. La série sera-t-elle annulée comme Alice Nevers et Profilage ? Suspense... En attendant, l'ex-acteur de Demain nous appartient a répondu à la question qui intrigue les téléspectateurs : Jeanne et Lucas peuvent-ils se rapprocher dans la suite, après la fuite de Sandrine ?

"On peut tout envisager. A l'heure où je vous parle, on a aucune information sur la suite. Mais un rapprochement n'aurait pas de sens par rapport à l'histoire qui a eu avec Sandrine. Et puis, si on peut éviter que Lucas sorte à chaque fois avec les nouvelles, ce serait pas mal. On a fait Manon Azem, Raphaële Bouchar, Honorine Magnier...", répond Franck Sémonin.