Sebydaddy et Léa Mary encore séparés : manque de respect, dégoût... Elle le clashe sur Instagram

"Je mérite quand même le respect"

Et c'est une Léa Mary particulièrement énervée qui est alors apparue en story Instagram. "Aujourd'hui, j'ai annoncé ma rupture avec Seb sur les réseaux sociaux. C'est moi qui l'ai quitté, c'est mon choix, mais je mérite quand même le respect. Monsieur ne trouve rien d'autre à faire que de poster une photo dans sa story avec une vieille meuf, allongés dans un lit tous les deux. Mais à quoi tu joues ? Est-ce que tu essaies de me rendre jalouse ? Parce que là tout ce que tu fais c'est me dégouter encore plus et me conforter dans mon choix", s'est-elle agacée.

La jeune femme a également poursuivi en taclant sa rivale et en piquant celui qui s'est fait courser par Booba : "Donc ne parlons pas de cette vieille meuf qui fait 600 km pour trainer avec monsieur Sebydaddy et pour gratter quelques followers. On ne fait pas partie de la même cours mademoiselle, on ne dira même pas ton prénom. Tu n'existes pas à mes yeux. Mais si monsieur Sebydaddy veut rentrer dans une guerre froide, il le fera tout seul. Parce que moi, le jour où je posterai une photo avec un mec, ce sera pas pour lui foutre la mort, ce sera parce que ce mec là, je l'aime vraiment bien". Sebydaddy est prévenu !