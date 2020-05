Scream 5 : un acteur culte de retour dans le nouveau film

Etant donné qu'il est visiblement trop compliqué d'être original à Hollywood, il a récemment été annoncé qu'un nouvel épisode de Scream - la célèbre saga cinématographique horrifique, allait bientôt voir le jour. Au programme cette fois ? C'est le grand mystère. Certaines rumeurs parlent d'une suite, tandis que d'autres imaginent plutôt un remake du premier film qui pourrait voir les mêmes acteurs revenir MAIS avec des personnages réécrits qui n'auraient pas les mêmes rôles dans l'histoire.

Un acteur phare de la saga de retour

Seule certitude à l'heure actuelle, ce 5ème film pourra compter sur le soutien de David Arquette. L'inoubliable interprète du shérif Dewey Riley l'a annoncé, il sera en effet de retour à l'écran pour cet événement, "J'ai hâte de pouvoir jouer Dewey à nouveau et de retrouver ma famille Scream, avec ses nouveaux et anciens membres. Scream tient une place importante dans ma vie et, à la fois pour les fans et pour moi, j'ai hâte de pouvoir honorer l'héritage de Wes Craven". De quoi convaincre Neve Campbell aka Sidney Prescott d'en faire de même ? A suivre.

Un tournage retardé ?

Si l'histoire est encore gardée secrète, l'équipe derrière ce film est néanmoins connue. Ainsi, c'est le duo de réalisateurs Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (à qui l'on doit le sympathique Wedding Nightmare) qui sera derrière la caméra, tandis que le scénario sera écrit par James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Wedding Nightmare), et que le film sera supervisé par Kevin Williamson, ex-scénariste historique de la franchise.

Cependant, comme l'annonce Variety, n'espérez pas voir Scream 5 avant un petit moment, "Spyglass Media Group a révélé que le tournage devrait débuter plus tard dans l'année à Wilmington, quand toutes les mesures sanitaires seront en place". Or, avec une épidémie de Covid-19 toujours très intense aux USA, la production pourrait mettre du temps à se lancer.