Scott Pilgrim 2 : bientôt une suite ? Mary Elizabeth Winstead (Ramona) est prête

Au moment de sa sortie au cinéma en 2010, le film Scott Pilgrim - réalisé par Edgar Wright et porté par Mary Elizabeth Winstead / Michael Cera, a fait un triste bide au box office. Cependant, au fil des années, cette adaptation de l'oeuvre de Bryan Lee O'Malley a su trouver son public, sous le charme de cet ovni aux milles idées créatives à la seconde, au point d'obtenir le fameux statut de "film culte".

Scott Pilgrim 2 ? Mary Elizabeth Winstead est prête

Une seconde vie qui fait bien évidemment le bonheur de Mary Elizabeth Winstead, l'inoubliable interprète de Ramona Flowers, au point de la motiver à reprendre son rôle. Prochainement à l'affiche du film Birds of Prey, la comédienne a profité de la promo et d'une interview accordée à Comicbook pour lancer l'idée d'une suite : "Je pense que ça serait trop cool. Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ces personnages maintenant qu'ils sont dans la trentaine, en opposition à ce qu'ils étaient durant leur vingtaine".

Bien évidemment, rien ne dit qu'un tel projet verra le jour uniquement parce qu'elle en parle. Néanmoins, l'actrice l'a ensuite révélé, cette envie de suite n'est pas nouvelle. Au contraire, elle remonte à l'époque du tournage : "Quand nous faisions le film, nous parlions toujours d'une suite. Bon, on l'imaginait se faire un ou deux ans plus tard, mais je pense que ça serait encore plus fascinant de savoir où ils en sont 10 ans plus tard. Je suis prête !"

Edgar Wright sera-t-il partant pour un tel projet ? Après sa célèbre Cornetto Trilogy (Shaun of the dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde), le défi fou d'une nouvelle saga pourrait être cool à relever !